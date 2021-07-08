Американский ветеран обвинил в цензуре Twitter, пометивший его фото как «чувствительный контент»

Капитан армии США в отставке Сэм Браун раскритиковал Twitter, который маркировал фотографию его обожженного лица как «чувствительный контент». Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Пока я был готов отдать свою жизнь, чтобы защитить свободу слова для моих соотечественников-американцев, технологические гиганты решили, что они знают лучше, и подвергли меня цензуре, посчитав мои взгляды на эту великую нацию (США – прим. ред.) «чувствительным контентом»», — заявил Браун.

Ветеран отметил, что его аккаунт получил маркировку сразу после того, как он выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора верхней палаты Конгресса от Республиканской партии.

Фотографию, на которой Браун со шрамами на лице отдает честь, была опубликована в День независимости — 4 июля. После этого аккаунт получил пометку «чувствительный контент». Спустя четыре дня экс-капитан потребовал у Twitter объяснений.

«Эй, Twitter, я не осознавал, что мое лицо было «чувствительным контентом» <…> Дело в моих шрамах или в том, что я приветствую флаг?», — написал он в соцсети.

Браун получил ранение во время командировки в Афганистан, его лицо обгорело из-за взрыва самодельной бомбы.

Ранее СМИ сообщили, что 45-й президент США Дональд Трамп планирует подать в суд на руководство Twitter.