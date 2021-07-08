Экс-депутат Рады рассказал об «истерике» Зеленского из-за НАТО

Регулярные заявления руководства Украины касательно вступления страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», — сказал Мураев.

Он напомнил, что жители Нидерландов на «консультативном» референдуме высказали свое отрицательное отношение по поводу договора об ассоциации между ЕС и Украиной, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил о том, то реформы не гарантируют Украине вступление в Североатлантический альянс.