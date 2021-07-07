Министр обороны Афганистана назвал события в Бадгисе «критической фазой» войны

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади назвал события в северо-западной провинции Бадгис «критической фазой» войны против Талибана (организация запрещена в России), сообщает информационное агентство «Синьхуа».

«Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу», — заявил Мохаммади.

Глава минобороны Афганистана отметил, что народ Афганистана переживает трудные времена не в первый раз и выразил уверенность в возможностях армии и сил безопасности защитить афганский народ.

Ранее талибы захватили столицу северо-западной афганской провинции Бадгис, город Калайи-Нау и выпустили из государственной тюрьмы около 200 заключенных.

Бои за город Калайи-Нау начались на фоне переговоров между правительством Афганистана и талибами, которые проходят в столице Ирана Тегеране.

Главы радикального исламистского движения «Талибан» планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством несмотря на то, что радикалы намереваются занять территории, которые покинули иностранные военные, в том числе из США.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.