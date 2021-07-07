Бывший американский полковник призвал США к диалогу с Россией по Афганистану

Бывший старший советник и. о. главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрации американского президента Джо Байдена необходимо стремиться к конструктивному диалогу с Россией и Китаем по Афганистану для обеспечения стабильности в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Окажет ли Вашингтон какую-либо значимую помощь, неизвестно, но Вашингтону следует сделать это, если возможно. Вашингтон скорее преуспеет в борьбе с преступностью в Афганистане, поддерживая других в регионе, если мы будем сотрудничать», — сказал он.

По словам военного, соседние с Афганистаном государства будут защищать свои интересы и не допустят распространения радикального исламизма из страны.

«Индия будет сотрудничать с Россией и Ираном... Китай попытается завершить проект транспортной инфраструктуры через Пакистан и часть Афганистана, если для китайцев будет обеспечена безопасность. Если нет, то Китай изберет другие маршруты», — отметил Макгрегор.

Также отставной полковник добавил, что российская сторона будет сотрудничать со странами Центральной Азии и Ираном, чтобы не допустить распространения влияния радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), а также в целях борьбы с наркотрафиком.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга заявил, что Соединенные Штаты не раскрыли властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм по соображениям безопасности.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.