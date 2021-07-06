Раскрыт план Украины по силовому захвату Донбасса

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Киева по силовому захвату Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, украинские военные способы контролировать регион.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — сказал он.

Арестович отметил, что в случае столкновения Украина окружит крупные города, разорвет цепочки снабжения и возьмет под контроль восточную границу ДНР и ЛНР.

5 июля Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате с участием Германии, России, Франции, Украины на уровне политдиректоров с представителей республик Донбасса, а также США.

До этого бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России в значительной степени превосходят украинские, назвав противоположные высказывания обманом.