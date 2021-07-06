В России тестируют систему десантирования с собакой

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал парашютную систему для десантирования с собакой, сообщил РИА «Новости» главный конструктор по парашютным системам холдинга Алексей Козин.

По его словам, подобная система создается в нашей стране впервые. Она разработана как дополнительное снаряжение к парашютной технике для высотного десантирования нового поколения, создание которой идет последние три-четыре года.

«В этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны», — сказал Козин, добавляя, что, если удастся, то систему могут принять на снабжение в 2022 году.

Он также выразил надежду, что технику смогут использовать и в других ведомствах, таких как МЧС. Сейчас система существует в двух видах – для прыжка одного человека с собакой и для тандемного прыжка. Во втором случае к подвесной системе инструктора крепится кинолог, а уже к нему – подвесная система собаки.

«По предварительным испытаниям, которые были проведены, по собаке каких-либо отклонений или отрицательных результатов не было выявлено», — рассказал Козин.

Ранее стало известно, что в России также разрабатывается новейшая многоцелевая платформа для ВДВ, которая будет предназначена для десантирования техники и грузов массой до 18 т.