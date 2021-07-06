В Генштабе Армении сообщили о перестрелке с военными Азербайджана

Между военными Армении и Азербайджана произошла перестрелка в приграничном районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного штаба ВС Армении Самвел Асатрян информагентству «Арменпресс».

«Азербайджанские войска сами спровоцировали перестрелку. С армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение», — сказал Асатрян.

Кроме того, по данным Генштаба Армении, у азербайджанской стороны были ранены двое военных.

Ранее в Организации договора о коллективной безопасности заявили, то обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана является приграничным конфликтом, и положения устава о коллективной ответственности на него не распространяются.

Правительство России выделило $3,2 млн для помощи Армении в постконфликтном восстановлении. Речь идет о финансировании проекта Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим армянским регионам после конфликта в Нагорном Карабахе. Общий объем такой помощи в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности промышленности Армении, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже около $70 млн.