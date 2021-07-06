К поискам пропавшего на Камчатке Ан-26 подключили военных

Тихоокеанский флот России присоединился к поискам исчезнувшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, сообщает РИА «Новости».

«В 8.45 (мск) с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота», — сказал он.

Воскресенский добавил, что для оказания помощи в поисках самолета из поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. В скором времени ожидается, что к ним присоединится вертолет. На место также готовы выехать медицинские службы.

Во вторник, 6 июня, пассажирский самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море.