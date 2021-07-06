США без предупреждения оставили авиабазу Баграм в Афганистане

Военнослужащие вооруженных сил Соединенных Штатов покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, не предупредив об этом новое руководство военного объекта из афганских сил безопасности, сообщает сообщает Associated Press.

«Да, слух о том, что американцы покинули Баграм действительно прошел <...> а к 7.00 утра мы обнаружили, что этот факт подтвержден, и они действительно покинули авиабазу», — заявил новый начальник авиабазы, генерал Мир Асадулла Кохистани из афганских сил безопасности.

Между тем, как американцы покинули базу, а афганские военные ее заняли, прошло около двух часов. За это время на территорию базы проникли грабители, которых привлекло отключение света на авиабазе. Афганские военные выгнали грабителей и занялись ликвидацией мусора, который оставили после себя американцы и грабители.

Ранее генеральное консульство России в Мазари-Шарифе в Афганистане временно прекратило работу из-за неспокойной обстановки в стране.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.