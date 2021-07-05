ЛНР и ДНР выступили за встречу в «нормандском формате» с участием Донбасса и США

Единоразовое участие Донецка, Луганска и Соединенных Штатов во встрече в «нормандском формате» обеспечило бы импульс урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

5 июля Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате с участием Германии, России, Франции, Украины на уровне политдиректоров с представителей республик Донбасса, а также США.

«Мы не приветствуем и не видим возможности изменения «нормандского формата» ни в каком виде, в том числе и в виде включения США в его состав, однако в виде исключения допускаем их единоразовое участие на паритетной основе с ЛНР и ДНР», — уточнила Никонорова.

По ее словам, в ДНР не только рассматривают, но и уже выступили с соответствующей инициативой. Никонорова отметила, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике не ограничивались пустыми заявлениями, в отличие от Украины.

Полпред ДНР уверена, что подобные переговоры позволили бы донести Вашингтону достоверную информацию о происходящем на территории Донбасса.

Она также выразила надежду, что этот подход обеспечит «равномерное освещение событий в Донбассе».

«Также учитывая факт влияния американской политики на управление украинским государством, после такой встречи можно было бы надеяться на активизацию процесса по мирному урегулированию ситуации», — подчеркнула Никонорова.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пояснил, что Киев проводит консультации об участии США в переговорном процессе.

В июне Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью», которую нужно «отрезать».