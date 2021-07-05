Рахмон поручил мобилизовать военных для укрепления границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном. Об этом заявили в пресс-службе главы государства, передает РИА «Новости».

Соответствующее поручение уже дано министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета Безопасности.

«Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе», — сказали в пресс-службе.

Также Рахмон поручил уделить внимание предотвращению нарушения государственной границы, в том числе предупреждению транснациональной преступности и терроризма.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать поддержку в связи с эскалацией на территории Афганистана вблизи границы с республикой.