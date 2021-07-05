Количество погибших в крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 47

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 военных, сообщает телеканал ABS CBN со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Были найдены тела пятерых военнослужащих, которые до этого числились пропавшими без вести.

«В результате инцидента были ранены 49 солдат, 3 мирных жителя на земле также погибли и еще 4 получили ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится операция по поиску обломков самолета, на место происшествия направились следователи.

Ранее стало известно, что крушение военного самолета С-130 произошло на юго-западе Филиппин. Помимо солдат на борту С-130 находились пять боевых машин. Воздушное судно разбилось при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

Министр обороны страны Дельфин Лоренцана сообщал Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.