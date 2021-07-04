Зеленский объявил о завершении испытаний оружия «для противодействия» России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и принятии его на вооружение. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам президента, Нептун способен «противодействовать» России в акватории Черного и Азовского морей.

Зеленский также рассказал про запланированные поставки турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украину, а также модернизацию флота.

В марте в Минобороны Украины сообщили, что ВМС получили опытные образцы «Нептуна». Командующий украинскими морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа отмечал, что намерен сформировать три дивизиона «Нептунов» для размещения на черноморском побережье Украины.

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг, она может нести боеголовку массой до 150 кг. Скорость ее хода — порядка 900 км/ч. Один комплекс может пустить до 24 ракет одновременно.