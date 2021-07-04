Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах
Катерина Медведева
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Филиппинский военный С-130 самолет потерпел крушение, передает ABS-CBN News.
По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.
Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу.
Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение из-за неисправности двигателя. На борту находились два человека.
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