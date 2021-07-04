Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Филиппинский военный С-130 самолет потерпел крушение, передает ABS-CBN News.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.

Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу.

Ранее сообщалось, что грузовой Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение из-за неисправности двигателя. На борту находились два человека.