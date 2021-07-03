США запустят новые спутники раннего предупреждения о ракетном нападении

Космические силы США рассматривают возможность запуска в 2022 году цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Об этом сообщает The Drive.

Предполагается, что спутники будут размещены на более низкой орбите, чем геостационарная. Благодаря этому станет возможным наблюдение за запусками крылатых баллистических и гиперзвуковых ракет. Также это позволит повысить точность и отказоустойчивость системы.

Новые спутники будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR). Разработчиками прототипов космических аппаратов выступят компании Raytheon и Boeing. В мае текущего года военные заключили с ними контракты на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США к 2022 году планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, предназначенную для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника.