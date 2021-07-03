В Японии предупредили США о новом Перл-Харборе на фоне российских учений

Военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность. Об этом заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, сообщает Daily Express.

«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью», — пояснил политик, проведя таким образом параллель между действиями России у границ США и нападением на Перл-Харбор.

Накаяма также указал на необходимость проведения политики сдерживания в отношении Китая, так как, по его словам, Пекин проводит военные учения в координации с Москвой.

«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана <…> Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права», — подытожил замминистра.

Ранее сообщалось, что американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США «Росс», заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море.