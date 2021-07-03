На Украине рассказали о стоимости оружия, способного «уничтожить» Крымский мост

Для создания украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» понадобится порядка $40 млн. Об этом сообщает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева.

Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса: средства связи, машины и ракеты.

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг, она может нести боеголовку массой до 150 кг. Скорость ее хода — порядка 900 км/ч. Один комплекс может пустить до 24 ракет одновременно.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина создала уникальное оружие, заставившее Россию «психовать». По его словам, ракете комплекса «Нептун» невозможно противостоять, она «практически бесшумная». В Академии военных наук РФ при этом сообщили, что это медленное и устаревшее оружие.