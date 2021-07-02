На Украине обвинили Россию в своем провале на рынке вооружений

Одной из причин обвала оружейного экспорта Украины стали «злонамеренные» действия России, считает украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, потеря Украиной позиций на рынке вооружений после 2014 года связана с ростом собственной потребности страны в оружии и технике, а также с конкуренцией.

«Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия», – заявил Бадрак.

Он уверен, что Россия создает преграды для Украины на этом рынке, например, «забрасывает» военные ведомства Индии «различными рекламациями» при начале переговоров между украинскими оружейниками и индийскими властями.

Ранее стало известно, что в 2020 году Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины.