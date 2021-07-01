Украинский военный эксперт оценил новые образцы российского оружия

У России есть оружие, которое не стоит недооценивать, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов телеканалу «Украина 24».

Украинский военный упомянул гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

По словам Жданова, пока можно принять к сведению только заявления российской стороны, но не следует их недооценивать.

«Если они сделают «Циркон», то это будет очень мощное оружие. Это гиперзвуковое оружие, которое несет ракета «Сармат». Она его выводит на орбиту, и с орбиты идет атака на цели на таких скоростях, и противодействовать такому оружию пока могут только ведущие страны мира — Израиль, США, может, Великобритания или Япония», — заявил Жданов.

Ранее российский президент Владимир Путин анонсировал принятие на вооружение уникальных систем вооружений, таких, как межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы С-500 «Прометей».