Единственное летное училище в Сирии выпустит курсантов, обученных при помощи военных РФ

Военное летное училище в Алеппо, возобновившее работу в 2018 году, готовит к выпуску около 50 курсантов, помощь в подготовке оказывают российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора учреждения.

«Наша задача— подготовить высококлассных летчиков для нашей армии. Они продолжат бороться с боевиками. Есть территории, занятые террористами, где наиболее эффективно использовать именно авиацию. Мы знаем, как работают ваши [российские] летчики, мы учимся у них. Нам нужно поднимать наш уровень подготовки, чтобы действовать так же эффективно», — сказал генерал Юсеф Ахмад Хассан.

Он отметил, что учебное заведение ожидает техническое перевооружение — пока что здесь летают на полувековых тренировочных самолетах Л-39, но властями уже закуплены более современные тренажеры-симуляторы.

По словам сирийского военного, курсантов здесь готовят не только на летчиков, но и на механиков.

Ранее сообщалось, что сирийские снайперы пройдут ускоренный курс обучения от Минобороны РФ.