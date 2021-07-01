ООН обнародовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала на своих ресурсах экспертный доклад о ситуации в Центрально-Африканской республике, который ранее утек в западные СМИ, передает ТАСС.

В документе говорится, что в ЦАР с конца 2020 года действовало якобы от 800 до 2 100 иностранных инструкторов из России, Сирии, Ливии и других стран.

Авторы доклада утверждают, что эти лица непосредственно принимали участие в военных действиях, а не просто тренировали солдат. Также их обвиняют в нарушениях международного гуманитарного права.

«Нарушения международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов включали чрезмерное использование силы, неизбирательные убийства, захват школ и грабежи в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций», — сказано в документе.

Основной источниковой базой, на которых строятся выводы доклада, были рассказы очевидцев, которые не проверяются другими способами. В отчете при этом приводятся указания российских представителей, которые опровергают обвинения в адрес российских инструкторов и предположения, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии.