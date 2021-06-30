В США скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Дважды глава Пентагона Дональд Рамсфелд умер в США на 89-м году жизни. Об этом сообщается в заявлении семьи, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

«Мы с глубокой печалью делимся новостью о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Пост главы американского оборонного ведомства Рамсфелд занимал с 1975 по 1977 год при администрации бывшего президента Джеральда Форда и с 2001 по 2006 год при экс-президенте Джордже Буше-младшем. Рамсфелд был одним из архитекторов американских операций в Ираке и Афганистане.

В начале текущего года Рамсфелд вошел в число высокопоставленных американских офицеров, которые подписали письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов. Обращение было опубликовано в то время, когда экс-президент Дональд Трамп отказывался признавать победу Джо Байдена на выборах президента страны.