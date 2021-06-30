В парламенте Крыма ответили на заявления о проходе кораблей НАТО у полуострова

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал опасной затеей заявления в Киеве о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов полуострова в территориальных водах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил украинским СМИ, что украинские и натовские корабли могут пройти в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender.

Бобков подчеркнул, что если эти корабли пересекут российскую границу, то Россия будет вынуждена максимально жестко реагировать, чтобы пресечь провокацию.

Он отметил, что в Крыму зафиксируют продвижение кораблей задолго до их вхождения в территориальные воды Российской Федерации. И еще тогда с полуострова будут посланы соответствующие сигналы предупреждения, если их проигнорируют, то «последствия могут быть необратимые для кораблей-нарушителей», добавил Бобков.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

Минобороны и канцелярия правительства Великобритании утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва прекрасно осознает подоплеку инцидента с британским эсминцем Defender и считает его провокацией.