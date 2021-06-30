В Минобороны Японии обеспокоены военной активностью России на Курилах

Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность тем, что Россия проводит военные учения на южных Курильских островах, передает агентство Kyodo.

»[Россия] активно продолжает свою [военную] деятельность в дальневосточном регионе», — сказал он во время посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.

Министр подчеркнул, что японские Силы самообороны должны защищать воздушное пространство на севере страны, учитывая активные действия российских самолетов. Также он призвал «не упускать из виду дальние полеты российской авиации, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями».

Ранее в Японии призвали вернуть Курилы после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.