В Минобороны прокомментировали инцидент с голландским фрегатом у Керченского пролива

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с голландским фрегатом Evertsen, который из нейтральных вод попытался попасть в Керченский пролив.

«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат «Evertsen» ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что на перехват голландского фрегата были отправлены истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После того, как самолеты российских ВКС совершили пролет на безопасном расстоянии рядом с фрегатом Evertsen, голландское судно изменило курс и вернулось в нейтральные воды.

«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в Министерстве обороны.

Ранее в Нидерландах заявили, что истребители России создали «небезопасную ситуацию» в Черном море.