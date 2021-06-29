Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО вблизи Крыма

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender. Об этом сообщает УНИАН.

На вопрос СМИ может ли Киев и его союзники из Североатлантического альянса выбрать «краткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент», он ответил утвердительно.

Кроме того, генерал подчеркнул, что вторжение британского эсминца в российские воды можно трактовать как «протест».

«Это правильно, россияне понимают только силу», — сказал Романенко.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender мог привести к военному столкновению.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».