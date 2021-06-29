ЛНР заявила о размещении Киевом бронетехники в жилых районах

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

По словам представителя пресс-службы, за последние 24 часа разведка республики обнаружила бронетехнику украинских силовиков в населенных пунктах Луганское и Троицкое.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — сообщили в Народной милиции.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта происходят перестрелки.