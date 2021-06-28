Минобороны Британии назвало ошибкой потерю секретных документов об эсминце Defender

Потеря документов с маршрутами следования британского эсминца Defender через Черное море является ошибкой, допущенной конкретным человеком. Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джереми Куин, сообщает «Би-би-си».

«Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком», — заявил замглавы британского оборонного ведомства в ходе выступления в Палате общин.

Куинс извинился за инцидент с потерей документов. Помимо этого, он признал, что некоторые документы были помечены как секретные и предназначались только для ознакомлениями сотрудниками секретной службы Соединенного королевства.

Замминистра добавил, что в настоящее время военные выясняют обстоятельства, при которых содержание утерянных документов было обнародовано.

Депутаты поинтересовались у Куина, будут ли власти привлекать к ответственности сотрудников Би-би-си, которым передали документы и которые обнародовали их содержание, на что замминистра ответил, что первоначальная ошибка заключается именно в потере документов, а не в том, что они оказались у журналистов.

27 июня секретные документы Министерства обороны Великобритании, содержащие подробную информацию о провокации с эсминцем HMS Defender у берегов Крыма, были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Документы общим объемом около 50 страниц были найдены в куче бумаг за автобусной остановкой случайным прохожим, который отнес их в редакцию BBC, «когда осознал деликатный характер содержания», но пожелал остаться неизвестным.