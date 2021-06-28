В Баку начались азербайджано-турецкие военные учения

В Баку 28 июня начались совместные азербайджано-турецкие военные учения — «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021». Об этом сообщает азербайджанское министерство обороны.

«Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих — улучшить взаимодействие частей армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями», — говорится в сообщении ведомства.

Учения продлятся до 30 июня. В них задействованы 600 человек личного состава, 40 танков и другой бронетехники, 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата, около 50 автомобилей.

В феврале текущего года в провинции Карс на территории Турции прошли другие турецко-азербайджанские учения. В них были задействованы мотопехотные и танковые части и соединения, ракетные войска и артиллерия, военно-воздушные силы, силы специального назначения.

Позднее турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе своего визита в Карабах заявил, что в Азербайджане может в скором времени появиться турецкая военная база. Ряд экспертов выразили мнение, что такими темпами азербайджанская республика может стать и страной-участницей НАТО.