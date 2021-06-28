ВВС США нанесли авиаудары по проиранским группам на границе Сирии и Ирака

Военно-воздушные силы (ВВС) США 27 июня, в воскресенье, нанесли авиаудары по объектам проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии. Об этом на своем сайте сообщает Пенгатон.

В заявлении американского Минобороны говорится, что соответствующее указание дал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотников на персонал и объекты США в Ираке», — сказано в сообщении.

Как сообщается, удары были нанесены по объектам и хранилищам оружия в двух местах в САР и одном — в Ираке. По утверждению Пентагона, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла»* и «Катаиб Сайид аш-Шухада»* (организации запрещены в России).

«Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных акциях для предотвращения и сдерживания таких атак», — отмечается в заявлении.

В американском военном ведомстве добавили, что американская сторона предприняла «необходимые, уместные и намеренные действия», которые направлены на «ограничение риска эскалации», а также и для того, чтобы «послать ясный и недвусмысленный сигнал в целях сдерживания».

Ранее США нанесли удар с воздуха по объекту Вооруженных сил Ирана в Сирии.