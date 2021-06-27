Секретные документы Минобороны Великобритании могли пролежать на остановке несколько дней

Секретные документы, связанные с проходом британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, могли оставаться на автобусной остановке в графстве Кент на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации телеканала, про пропажу документов в Министерстве обороны Великобритании узнали неделю назад, но никто в ведомстве не располагал информацией о местонахождении папки.

Папку с секретными сведениями общим объемом 50 страниц смогли обнаружить только 22 июня. Это произошло за день до инцидента с участием Defender в Черном море.

Оборонное ведомство Соединенного Королевства проводит расследование произошедшего. Согласно предварительной информации, документы, содержащие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, потерял высокопоставленный чиновник Минобороны.

«Минобороны относится к защите информации чрезвычайно серьезно, в связи с чем было начато расследование. Причастный к инциденту сотрудник оповестил о потере своевременно», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender.