Новую российскую подлодку для диверсантов показали на видео

Конструкторское бюро «Малахит» на «Международном военно-морском салоне 2021» раскрыло подробности о подводной лодке «Сервал», предназначенной для морских диверсантов, сообщает YouTube-канал Mil.Press.

«Проект находится на этапе технического предложения. Сформирован облик подлодки, ее основные тактико-технические характеристики, состав оборудования и вооружения», — заявил заместитель генерального директора «Малахита» Николай Новоселов.

«Сервал» будет служить носителем для группы подводных диверсантов, которые будут перемещаться на мини-подлодке «Тритон», которая будет находится в носу «Сервала» в специальном контейнере.

А если специальная операция планируется недалеко от места дислокации, в носу «Сервала» можно будет разместить дополнительный объем взрывчатки, мин и других «инструментов» боевых пловцов.

Особенностью подводной лодки стала воздухонезависимая энергетическая установка, способная работать как на глубине, так и на поверхности. Она также делает «Сервал» бесшумным.

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