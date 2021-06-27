На авиабазе ВВС Индии произошло два взрыва
Катерина Медведева
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На авиабазе индийских ВВС на севере страны прогремело два взрыва, сообщает газета The Hindu со ссылкой на официального представителя армии.
Инцидент произошел на территории авиабазы Джамму в 1.40 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.
На место были направлены отряд саперов и криминалисты. Организовано расследование.
Ранее сообщалось, что в Индии при взрыве на фабрике погибли 7 человек.
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