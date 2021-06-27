На авиабазе ВВС Индии произошло два взрыва

На авиабазе индийских ВВС на севере страны прогремело два взрыва, сообщает газета The Hindu со ссылкой на официального представителя армии.

Инцидент произошел на территории авиабазы Джамму в 1.40 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.

На место были направлены отряд саперов и криминалисты. Организовано расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии при взрыве на фабрике погибли 7 человек.