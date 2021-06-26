В МИД России назвали цель учений НАТО и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала учения НАТО на Украине.

Она заявила, что эти учения преследуют две глобальные задачи. Как пояснила дипломат, одной из них является «бесконечная дестабилизация» у российских границ.

«Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность», — сказала Захарова.

По ее словам, вторая задача заключается в переброске на Украину оружия, техники и экипировки.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что в текущем году страны-члены Североатлантического альянса проводят в этой стране семь учений.

«Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец США USS Ross вошел в акваторию Черного моря для проведения военных учений с Украиной и союзниками.

ВМС США официально объявили об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с Украиной, в которых будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.