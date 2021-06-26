Посол России в Лондоне заявил, что инцидент с британским эсминцем мог привести к войне
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender мог привести к военному столкновению, передает ТАСС.
По его словам, у Москвы и Лондона до инцидента с этим кораблем шел политический диалог, в котором теперь наступил сбой.
Дипломат также добавил, что у него отсутствует информация о том, что решение по эсминцу Defender принимал лично премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что маршрут этого британского корабля утверждал лично Джонсон.
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.
После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.
Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.