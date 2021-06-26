На Украине заявили о превосходстве секретного танка «Нота» над российской «Арматой»

Секретный украинский танк «Нота» превзошел бы российский Т-14 «Армата», если бы существовал в действительности, считает Defense Express.

Издание отмечает, что украинский танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были «Боксер», «Молот» и непосредственно сама «Нота».

«Эти проекты в полете конструкторской мысли, конечно, опередили российскую «Армату», которая частично вобрала в себя наработки для последнего супертанка Советского Союза», – говорится в материале.

В статье также сказано, что «Нота» создавалась как танк с надежной защитой, высокими огневой мощью и мобильностью.

«Если бы этот танк был на поле боя сейчас – с теми ожидаемыми возможностями, которые закладывали конструкторы – ему не было бы равных», – пишет Defense Express.

Автор также выражает мнение, что проезд украинского танка по главной улице Киева «вызвал бы гораздо больший фурор, чем первый показ российской «Арматы» на Красной площади». При этом от планов продемонстрировать танк в 2017 году отказались из-за секретности проекта.

В феврале текущего года российский танк Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения смог без участия экипажа найти и выбрать цели.