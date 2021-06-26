Российские корабли проведут учения вблизи британского авианосца

Группировка российских ВМФ в Средиземном море проведет военные учения и боевые стрельбы вблизи авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth, это следует из данных международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM.

Ракетные стрельбы пройдут в субботу, 26 июня, в зоне восточной части Средиземного моря к югу от Кипра. Поблизости от этого места с 1 по 30 июня действует авианосная группировка британского флота.

Совместные учения ВМФ и ВКС России в Восточном Средиземноморье начались в пятницу, 25 июня.

Ранее в Минобороны России сочли действия британского эсминца нарушением конвенции ООН.

23 июня эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском военном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.