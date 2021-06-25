Американские СМИ оценили шансы эсминца Defender в поединке с Су-24М

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М представляет серьезную угрозу для британского эсминца класса Type 45 HMS Defender. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском военном журнале Military Watch.

Автор отмечает, что системы ПВО эсминца типа 45 окажутся неэффективными в случае, если российский бомбардировщик начнет обстрел противокорабельными ракетами с большой дальности. Сами же ракеты способны «разорвать пополам» даже крупные корабли, уточнил он.

Самой грозной особенностью эсминца Type 45 считается его радиолокационное вооружение. Автор пишет, что хоть оно и менее мощное, чем на американских, японских или китайских аналогах, тем не менее оно позволяет эсминцу отслеживать российские военные учения рядом с Крымом и получать информацию о целях в глубине крымской территории.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, в свою очередь, заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента.