Военные завершили основные работы по ликвидации последствий ЧС в Керчи, Ялте и Севастополе

В Минобороны России заявили, что военнослужащие завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в районах Керчи, Ялты и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В наиболее пострадавших районах еще продолжаются работы по ликвидации последствий.

По информации министерства, всего военнослужащими очищено 139 км дорог, свыше 57 куб. м территорий социально значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Также восстановлено 66 км разрушенных водоотводов и водостоков, вывезено более 5 тыс. куб. м мусора. Из 237 домов военные вывезли пришедшее в негодность имущество и раздали местным жителям более 470 куб. м питьевой воды.

«К мониторингу обстановки в районах ЧС привлечено четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата. Медицинскими подразделениями Минобороны России создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до тысячи больных, из них 300 — для больных инфекционного профиля, в том числе новой COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в ходе заседания оперштаба в Ялте заявил, что группировка Минобороны России, принимающая участие в ликвидации последствий подтоплений в Крыму, увеличена до 30 тыс. человек.

До этого глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о сроках завершения работ по ликвидации последствий наводнения в Крыму.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.