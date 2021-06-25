СМИ: решение о проходе Defender вблизи Крыма принимал премьер Британии

Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Telegraph.

По данным издания, планы британского министерства обороны о проходе корабля через воды вблизи российского полуострова стали причиной спора между оборонным ведомством и министерством иностранных дел страны. Глава британского МИДа Доминик Рааб предупреждал о возможной реакции России на такие действия экипажа эсминца.

В результате этих разногласий право окончательного решения было передано главе правительства. При этом экипаж судна получил все инструкции в понедельник, 21 июня, то есть за два дня до инцидента.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В британском посольстве и министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Defender не было произведено предупреждающих выстрелов. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие заявления ложными.