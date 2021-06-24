Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 под Петербургом

Вертолет Ми-8 Росгвардии, совершавший учебно-тренировочный полет в Ленинградской области, разбился вечером 24 июня. Появилось видео, в котором видны последствия крушения.

На кадрах, размещенных в социальных сетях видно, что сразу после крушения в поле произошел пожар. На месте происшествия находились люди, которые пытались помочь экипажу Ми-8.

Предварительно было установлено, что по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20 часов поднялся в воздух. Через некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров. На борту было три члена экипажа.

Ранее очевидцы рассказали о крушении вертолета Росгвардии. На месте ЧП работает комиссия СЗО Росгвардии под руководством начальника авиации. Возможной причиной крушения стал отказ двигателя.