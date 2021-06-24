В Минобороны Британии прокомментировали инцидент с эсминцем в Черном море

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Соединенное Королевство предоставляет России и другим странам такое же право в контексте территориальных вод Великобритании, включая Дуврский пролив и Ла-Манш. И королевские ВМС, и другие партнеры по НАТО, в течение долгих лет поддерживают военно-морское присутствие в Черном море», — говорится в письменном заявлении министра.

По его словам, во время данного инцидента в море находились военные корабли Соединенных Штатов и Нидерландов, которые, как и Defender, принимали участие в операциях НАТО в регионе. После инцидента британский эсминец продолжил выполнять программу похода.

«Королевские ВМС всегда придерживаются норм международного права и не приемлют незаконного вмешательства в мирные походы», — отмечается в документе.

Кроме того, глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что эсминец следовал строго по маршруту, который был предусмотрен схемой разделения трафика (TSS) в рамках международных норм.

«Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву», — говорится в сообщении.

Также Уоллес сообщил, что Великобритания ответит российской стороне «надлежащим образом» на то, что в министерство обороны России был вызван британский военный атташе.

Ранее в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с британским эсминцем Defender.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».