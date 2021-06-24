В Стерлитамаке загорелся склад с порохом

В башкирском городе Стерлитамак загорелся склад с порохом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На территории предприятия «Авангард» на улице Кошевого горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 м», — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб уточнил, что огонь перекинулся на открытую площадку с деревянными ящиками, и существует опасность, что он перейдет на соседний склад, где хранятся около 200 т пороха.

Общая площадь пожара составляет более 1,2 тыс. кв. м. В настоящее время экстренные службы работают над его тушением.

Ранее подобный инцидент произошел на юге Москвы, где также загорелся склад. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, его площадь составила около 600 кв. м.