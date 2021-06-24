В Белоруссии испытали российский беспилотник на базе «Белаза»

Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R успешно провел первый этап испытаний в Белоруссии. Об этом рассказал управляющий директор компании-разработчика ГК «Цифра» Павел Растопшин, сообщает РИА «Новости».

Работа 90-тонников тестируется вместе с дистанционно-управляемым погрузчиком. Оборудование для его управления также выполнено ГК «Цифра». Беспроводную связь обеспечивают технологии 5G от компании beCloud.

Результаты испытаний продемонстрировали, что производительность роботизированных самосвалов выше на 21% благодаря их способности работать беспрерывно в наиболее тяжелых условиях на уровне первоклассного водителя.

Новый беспилотник разработан для перевозки в различных климатических условиях горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где невозможно использовать многотонные самосвалы.

В ноябре 2020 года сообщалось, что производитель самых больших в мире карьерных самосвалов белорусский холдинг «БелАЗ» проявил интерес к созданию производства на территории России.