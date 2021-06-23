В посольстве Великобритании отреагировали на инцидент с эсминцем в Черном море

Посольство Великобритании в Москве прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender в Черном море. Утверждается, что российская сторона неточно описывает произошедшее, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В среду, 23 июня, Минобороны России сообщило, что британский корабль Defender пересек российскую границу, войдя на 3 километра в акваторию РФ недалеко от мыса Фиолент в Крыму. В результате российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Еще самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения морского судна.

«Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — уточнили представители посольства.

Как добавили в посольстве, со стороны России неточно описываются события в Черном море. Других комментариев со стороны Британии пока нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию во лжи об инциденте с эсминцем в Черном море.