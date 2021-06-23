В Киеве назвали инцидент с британским эсминцем в Черном море нарушением международного права

Минобороны Украины совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права».

Ранее стало известно о нарушении государственной границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму британским эсминцем Defender. Российский Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды РФ.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», что британский эсминец Defender пересекал российскую границу с работающими боевыми системами.