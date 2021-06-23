Экс-главком ВМФ России назвал инцидент в Черном море «проверкой на вшивость» со стороны Британии

Инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской границы в Черном море был «проверкой на прочность» российских границ, сказал «Газете.Ru» экс-главком ВМФ России Владимир Масорин. Он сравнил поведение британского эсминца с провокацией украинских катеров в ноябре 2018 года.

«Они считают, что это украинская акватория, украинские территориальные воды, что Крым — украинский. Поэтому они туда и пошли. Это провокация самая настоящая. Специально «проверить на вшивость», как у нас говорят», — сказал Масорин.

По словам экс-главкома, метание бомб по курсу движения корабля было крайней мерой.

«Перед тем, как это все сделать, с ними обязательно вели переговоры. Есть же международный канал связи, и он всегда открывается при таком плавании. Их предупредили, и не один раз, я думаю», — добавил Масорин.

Он подчеркнул, что подобная практика остановки нарушителей государственных границ, является нормой для военных. После предупредительных применений боеприпасов обычно следует боевое. «Они свернули, потому что побоялись, что следующая (бомба) будет применена по ним. Надо быть совсем дураками, чтобы не подчиниться. Я не думаю, что они настолько «отважные»», — добавил Масорин.

Ранее стало известно о нарушении государственной границы РФ в районе мыса Фиолента (Крым) британским эсминцем «Дефендер». Российский Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды РФ.