В ГРУ заявили о неспособности США к равноправному диалогу

Соединенные Штаты одержимы идеей глобального доминирования и демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности, в том числе с Россией. Об этом заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ адмирал Игорь Костюков во время IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, в доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими государствами с позиции силы.

Костюков также выразил мнение о том, что конфронтационный курс Вашингтона в полной мере проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Глава ГРУ отметил, что в американском прогнозе развития геополитической обстановки «Глобальные тенденции — 2040» АТР регион рассматривается как арена соперничества великих держав.

Костюков отметил, что США пытаются установить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли.

Ранее в ГРУ заявили, что США в ходе учений на Аляске отработали нападение на Россию.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 22-24 июня в российской столице в режиме оффлайн. Это ежегодный форум, на котором представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов стремятся найти ответы на ключевые вопросы глобальной безопасности.