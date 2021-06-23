В Генштабе рассказали, в каком случае Россия может применить ядерное оружие

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию. Об этом заявил руководитель Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — сказал Герасимов.

При этом, отметил глава Генштаба РФ, ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер, а ядерное сдерживание остается элементом стратегической стабильности. Он подчеркнул, что условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что Вашингтон согласился на диалог с Москвой из-за беспокойства по поводу потенциальной ядерной угрозы. По его словам, США отстали от России в разработке ряда вооружений: сверхзвукового оружия, оружия, оснащенного ядерными боеголовками и других видов вооружений.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв. В результате встречи было принято совместное заявление, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что достигнутые в результате саммита РФ-США договоренности приведут к сокращению количества ядерного оружия в мире.