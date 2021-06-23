Российские военные корабли могут оснастить боевыми роботами

Корветы проекта 20380 могут быть оснащены боевыми роботами-саперами, которые смогут уничтожать подводные мины, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

На данном этапе вопрос оснащения кораблей российского ВМФ роботами-саперами находится на стадии обсуждения. Однако, уже известно, что первым среди этих боевых роботов получит корвет Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов», названный в честь матроса, Героя России, который ценой своей жизни спас корабль.

Предполагается, что новейшие российские корветы оснастят роботизированной системой «Диамант», благодаря которой будет возможно не только разминирование, но и глубоководные работы.

«Сегодня она установлена на современные минные тральщики проекта 12700 «Александрит», — предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

Система «Диамант» представляет собой два катера со специальными подводными роботами, гидроакустическими средствами и магнитометрами, которые работают на глубине до 100 метров.

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